Subastarán predios para financiar obra pública y social de la capital queretana

Subastarán predios para financiar obra pública y social de la capital queretana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 18:58:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 2 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, defendió la venta y subasta de predios propiedad del Ayuntamiento, argumentando que se trata de una estrategia financiera recurrente y legal orientada a captar recursos extraordinarios para atender las principales demandas de la ciudadanía.

Enfatizó que el dinero recaudado a través de estos mecanismos se etiquetará de manera prioritaria para abatir el rezago en infraestructura urbana.

“Es una manera de poder ingresar más recurso al municipio y todo prácticamente se va a ir a obra pública. Es el mayor reto que tenemos en la ciudad y es donde estaríamos llevando todo este dinero... para poder inyectar ese dinero a pura obra social”.

Cuestionado sobre el monto exacto que se proyecta recaudar con estas transacciones, el alcalde no precisó una cifra final, señalando que los detalles técnicos corresponden a la administración interna. 

Explicó que el éxito de los procesos es variable, ya que muchas de estas subastas pueden declararse desiertas si no se presentan compradores interesados.

Ante la preocupación de si estas ventas comprometen las reservas territoriales de la demarcación, el presidente municipal descartó una pérdida neta de patrimonio. Explicó que la legislación vigente garantiza una compensación constante mediante las donaciones obligatorias de los desarrolladores inmobiliarios.

“En cada desarrollo que se realiza, tienen que forzosamente donar terrenos para el municipio, eso está establecido en la ley y reglamentos. Por lo tanto, es un instrumento que utilizan los municipios para poder fortalecerse presupuestalmente (...) y poder invertir en obras”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan otra red de vigilancia criminal en Apatzingán, Michoacán; crecen dudas sobre pasividad del gobierno de Fanny Arreola ante denuncias desde 2025
Ataque con bombas molotov deja tres taxis incendiados en Apatzingán, Michoacán: alcaldesa Fanny Arreola presume en redes “Ferias de la paz”
Cae "El Bomba" en Hermosillo; está señalado como segundo al mando de organización criminal
Accidente sobre la México-Querétaro deja 10 heridos
Más información de la categoria
Desmantelan otra red de vigilancia criminal en Apatzingán, Michoacán; crecen dudas sobre pasividad del gobierno de Fanny Arreola ante denuncias desde 2025
Detienen a presunto jefe operativo por caso de comunicadora desaparecida en Veracruz
Este viernes concluye aplicación de examen de admisión en la UMSNH
Ataque con bombas molotov deja tres taxis incendiados en Apatzingán, Michoacán: alcaldesa Fanny Arreola presume en redes “Ferias de la paz”
Comentarios