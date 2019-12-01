Subastarán predios para financiar obra pública y social de la capital queretana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 18:58:23

Querétaro, Querétaro, a 2 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, defendió la venta y subasta de predios propiedad del Ayuntamiento, argumentando que se trata de una estrategia financiera recurrente y legal orientada a captar recursos extraordinarios para atender las principales demandas de la ciudadanía.

Enfatizó que el dinero recaudado a través de estos mecanismos se etiquetará de manera prioritaria para abatir el rezago en infraestructura urbana.

“Es una manera de poder ingresar más recurso al municipio y todo prácticamente se va a ir a obra pública. Es el mayor reto que tenemos en la ciudad y es donde estaríamos llevando todo este dinero... para poder inyectar ese dinero a pura obra social”.

Cuestionado sobre el monto exacto que se proyecta recaudar con estas transacciones, el alcalde no precisó una cifra final, señalando que los detalles técnicos corresponden a la administración interna.

Explicó que el éxito de los procesos es variable, ya que muchas de estas subastas pueden declararse desiertas si no se presentan compradores interesados.

Ante la preocupación de si estas ventas comprometen las reservas territoriales de la demarcación, el presidente municipal descartó una pérdida neta de patrimonio. Explicó que la legislación vigente garantiza una compensación constante mediante las donaciones obligatorias de los desarrolladores inmobiliarios.

“En cada desarrollo que se realiza, tienen que forzosamente donar terrenos para el municipio, eso está establecido en la ley y reglamentos. Por lo tanto, es un instrumento que utilizan los municipios para poder fortalecerse presupuestalmente (...) y poder invertir en obras”.