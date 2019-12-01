Solo 10% de las direcciones administrativas del Congreso de Querétaro han sido ocupadas por mujeres en 15 años

Querétaro, Querétaro, 26 de octubre de 2026.- A pesar de que la conformación del Pleno en la LXI Legislatura presume una paridad histórica con 13 diputadas y 12 diputados, al interior de las oficinas administrativas del Poder Legislativo el escenario es diametralmente opuesto, reconoció la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Adriana Meza Argaluza, quien puso sobre la mesa una iniciativa contundente para romper el "techo de cristal" y garantizar paridad real en las titularidades de dirección.

Respaldada por un riguroso diagnóstico elaborado por el área de investigación del propio Congreso que analiza un periodo de 15 años desde la LVII hasta la actual LXI Legislatura, Meza Argaluza destapó una profunda disparidad en el acceso a los mandos medios y superiores.

“Los números son claros y alarmantes: en las últimas cinco legislaturas, apenas el 10 por ciento de los puestos titulares en las seis principales áreas administrativas han sido ocupados por mujeres, lo que se traduce en un escaso total de tres nombramientos en tres lustros”.

Esta estadística, explicó, contrasta fuertemente con la base operativa de la institución, donde las mujeres representan actualmente el 49.1 por ciento del personal total.

Para corregir esta asimetría, la legisladora presentó formalmente ante Oficialía de Partes una propuesta para modificar el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, buscando que los nombramientos futuros de titulares administrativos incorporen la alternancia y la paridad de género.

Detalló que la iniciativa contempla salvaguardar los nombramientos en activo, aplicando la norma de manera gradual conforme concluyan los periodos establecidos.

"La igualdad no debe quedarse únicamente en las leyes, sino reflejarse en oportunidades reales para que más mujeres puedan ocupar cargos de responsabilidad y participar en las decisiones de las instituciones públicas".

En otro orden tema y sobre el impacto del paro nacional convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con concentraciones estratégicas en puntos críticos como el Parador de San Javier en protesta por la creciente ola de asaltos, extorsiones y riesgos en la Carretera 57, la presidenta del Congreso reconoció la legitimidad del reclamo gremial, pero emplazó a los transportistas a ponderar el bienestar de la ciudadanía.

"Entiendo su molestia y tienen todo el derecho de manifestarse, pero pues también creo que deben de pensar en la demás ciudadanía, ¿no? A cuántas personas afecta. Entonces yo los invito al diálogo, a que con las autoridades correspondientes busquen el acercamiento para que los afectados sean los menos posibles".

Frente a la postura de los permisionarios de haber agotado las instancias locales de diálogo ante la nula respuesta institucional, la diputada puntualizó que, al tratarse de una problemática estructural de índole federal vinculada a la seguridad en carreteras y la procuración de justicia, las mesas de solución definitiva deben canalizarse estrictamente con el Gobierno Federal.