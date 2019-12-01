Solicita la COPARMEX en Querétaro que se protejan y mantengan bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permitan la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 20:39:20

Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero de 2026.- Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos la labor de las Fuerzas Armadas, del Gabinete de Seguridad y de los tres órdenes de Gobierno por las acciones emprendidas en defensa del Estado de Derecho, afirmó, Beatriz Hernández Rojas, presidenta de este organismo empresarial en Querétaro.

“Solicitamos que, con el propósito de evitar que cualquier persona resulte afectada, lesionada o pierda la vida a causa de estos eventos, se protejan y mantengan bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permitan la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región”.

Llamó a las autoridades para que refuercen la presencia institucional y las acciones preventivas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de la población y evitar afectaciones negativas a la economía local.

“Las empresas evaluarán sus condiciones particulares con base en la información oficial y en la realidad de cada localidad. Invitamos a actuar con prudencia y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atendiendo las indicaciones de la autoridad”.

Afirmó que el sector empresarial actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria, pues en momentos como este lo más importante es el bienestar de los colaboradores y de sus familias.

“Confiamos en que pronto se restablezcan la paz y la seguridad en las distintas regiones del país afectadas, para que las personas retomen su vida cotidiana y los centros de trabajo funcionen con normalidad. Hoy más que nunca debemos cuidar el progreso de nuestro país y velar por su reputación”.

La estabilidad y el libre tránsito, dijo, son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo. México requiere resultados claros y coordinación efectiva que garanticen certidumbre a quienes generan oportunidades en el país. Es fundamental enviar señales firmes de orden, legalidad y capacidad institucional.

“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y el fortalecimiento institucional. La seguridad es un pilar indispensable para el desarrollo económico y social de México”.