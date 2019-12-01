Sobreoferta del limón, ocasionó bajo precio del cítrico michoacano: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 14:44:16

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2025.- Luego se que se anunció el posible cierre del Tianguis Limonero de Apatzingán por el bajo precio de venta del cítrico, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que esto se debe una sobreoferta del producto en el país, pues en esta época es la máxima producción de limón mexicano en Colima y Michoacán.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que la Central de Abastos de la Ciudad de México tiene un exceso de oferta, lo que hace caer el precio de agosto a finales de octubre.

Mientras que en noviembre y diciembre, el Valle de Apatzingán es la única región del país que produce el cítrico y el precio se estabiliza.

Ramírez Bedolla explicó, al finalizar la temporada de lluvias hay un exceso de producción de limón en el mercado, pues Colima y Michoacán están en su mejor momento de producción, situación que, dijo, los productores conocen y viven año con año.

De manera que, reiteró, el precio de venta del limón se estabilizará a partir de mediados o finales de este mes.