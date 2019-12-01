Sindicatos de salud piden pago del FEMAC

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2025.- Sindicatos del sector salud en Michoacán demandaron a las autoridades estatales el pago inmediato del Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores (FEMAC), prestación que debió entregarse la semana anterior y que beneficia a más de tres mil trabajadores, a quienes se les adeuda entre 23 y 24 mil pesos cada uno. Los líderes de las agrupaciones sindicales advirtieron que esta obligación debe cumplirse antes de que el personal sea transferido al programa IMSS-Bienestar.

En conferencia de prensa, Josefina Molina Ponce, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de Salud (SNTYPS), señaló que son 3 mil 214 trabajadores sin certeza laboral quienes esperan este pago anual. Por su parte, Salvador Mata, del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Michoacán (SUTOPDSSM), recalcó que muchos de ellos tienen más de 10 años de antigüedad.

Guadalupe Pichardo Escobedo, del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud General Lázaro Cárdenas, pidió que se cumpla con la profesionalización de enfermeras, trabajadores sociales y demás personal médico.

A este comentario se sumó Pablo Figueroa Martínez, del Sindicato de Médicos, Enfermeros y Trabajadores Administrativos del Estado de Michoacán (Simetra), quien recordó que siguen sin ocuparse aproximadamente mil 200 plazas vacantes, sobre cuyo destino no han recibido información.