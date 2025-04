Sin voluntad de ambas partes para solucionar huelga en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 3 de abril de 2025.- A 48 horas de que haya estallado la huelga de trabajadores sindicalizados del municipio de Lázaro Cárdenas, aún no existe voluntad de ambas partes para llegar a una solución.

A decir del alcalde “es un chorro de lana” en gasto corriente al año en tres nominas de Sindicalizados, personal de confianza y trabajadores eventuales en el municipio, por lo que para poder solucionar el problema, primero se tendría que igualar los salarios para que los más de 700 millones de pesos anuales sean equitativos y no exista la desigualdad.

Además, no les pareció la propuesta en la que las personas que se encuentran fuera en retiro para jubilación y pensionados y que no son trabajadores en activo, reciban su salario base, por lo que retenerles sus prestaciones para empezar una bolsa y liquidarlos, no es una opción viable, ya que no podría lograrlo el gobierno municipal.

“Es un chorro de lana lo que se pide a la Secretaría del Trabajo hablar con ella, y con el sindicato, para ver qué se puede hacer, pero lo que me llama la atención es que de todo el pliego petitorio no se arregló ninguno, yo creo que falta voluntad y tiene que haber voluntad de las partes “, expresó el sector empresarial y comercial de la región.

Dentro de las peticiones que entregó el sindicato en su pliego petitorio, se encuentran el incremento salarial, seguridad social, prima vacacional, entre otros. Pero, uno de los principales motivos que originaron este paro de labores, es que exigen el pago de un rezago que presuntamente el gobierno municipal les adeuda.