Sin fecha, ni información oficial sobre el posible derrumbe o intervención del puente de Bernardo Quintana: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 17:53:23

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- Aún no hay una fecha ni información oficial sobre el posible derrumbe o intervención del puente de Bernardo Quintana a la altura de la colonia Álamos, reconoció Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Este tema del derrumbe del puente de Bernardo Quintana hay que decirlo con toda claridad eso no es un hecho. Se plantean modificaciones, adecuaciones, pero no hay información oficial, formal de que se derrumbe ese puente. Por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos en la información oficial que se genera. Este tema fue de los que se platicaron en la reunión del viernes pasado y se sigue en esa actualización respecto al impacto que va a tener la infraestructura en toda la ciudad”.

Esto, luego de que José Pío X Salgado, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas refirió que, por la antigüedad, el puente ferroviario de Bernardo Quintana ya no cumple con las normas actuales y la infraestructura requerida para el tren México-Querétaro.

Destacó que el municipio mantiene coordinación permanente con el Gobierno del Estado y con las instancias federales encargadas de la planeación y desarrollo de esta obra.

Reiteró que las autoridades federales únicamente han planteado posibles adecuaciones o ampliaciones, sin que se haya emitido un dictamen formal sobre intervenciones en el puente de Bernardo Quintana.

Mencionó que otros puntos de infraestructura, como los puentes de Bernardo Quintana y Álamos, podrían ser objeto de ajustes, pero reiteró que cualquier decisión dependerá de la información oficial que emita la Federación.

Anunció que se convocarán mesas de trabajo específicas por municipio, con cronogramas detallados para cada acción. “Queremos que todo se ejecute con anticipación y de forma coordinada. Estamos acercando toda la información que se nos solicita y también solicitando datos clave para seguir actualizando nuestros planes”.

Sobre el proyecto federal del tren México–Querétaro, dijo, que este avanza con una estrecha coordinación entre los tres niveles de Gobierno, destacando que las obras asociadas se están planificando de manera conjunta para mitigar su impacto urbano.

Explicó que el trazo del tren, desde la Ciudad de México hasta Querétaro, ha sido objeto de ajustes por parte de las autoridades federales, quienes comparten las nuevas características con los gobiernos locales para facilitar la planeación urbana.

“Muchas definiciones aún están en proceso de formalización por parte de la Federación, que lidera el proyecto”.

Respecto a las inquietudes expresadas por colectivos ciudadanos y organismos como el INAH, Macías aseguró que se mantiene una comunicación abierta.

“Estamos recibiendo sus planteamientos y los estamos integrando a las mesas de trabajo. Lo más importante es que el proyecto se traduzca en bienestar y calidad de vida para las familias queretanas”.