Sheinbaum revisa con Bedolla y gobernadores avances de Vivienda e IMSS-Bienestar

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la reunión convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar, con las y los gobernadores del país, avances de los programas de Vivienda para el Bienestar e IMSS-Bienestar.

Se acordó reforzar la coordinación a fin de agilizar procesos y trámites para alcanzar la meta de construir, en el caso de Michoacán, un total de 82 mil viviendas de Conavi, Infonavit y Fovissste, como parte de la estrategia nacional que busca garantizar el acceso a espacios dignos para familias michoacanas.