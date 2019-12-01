Sesiona el Cabildo Metropolitano de Querétaro en El Marqués

El Marqués, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida en la zona conurbada de Querétaro, el municipio de El Marqués fue sede de la plenaria de trabajo del Cabildo Metropolitano en la que participaron autoridades de El Marqués, Querétaro, Corregidora y Huimilpan.

Alejandro Vázquez Mellado, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, destacó que, a través del Cabildo Metropolitano, se han impulsado mesas de trabajo orientadas a fortalecer la coordinación regional, generar sinergias entre los municipios y avanzar en la homologación de criterios y reglamentos en la zona metropolitana.

“En este marco, se acordó la creación de una comisión de trabajo en materia de Protección Civil, con el fin de prevenir y analizar fenómenos de riesgo de manera conjunta y en coordinación con el Gobierno del Estado”.

Asimismo, dijo, se definió avanzar en la homologación de la normativa en bienestar animal, siguiendo el ejemplo del municipio de El Marqués, y en el diseño de esquemas comunes que favorezcan la movilidad y la señalética urbana en los cuatro municipios.

Destacó la preparación y capacidad de respuesta de la dependencia, pues El Marqués es de los únicos municipios del Estado que cuentan con un Atlas de Riesgos actualizado, con 50 meteorológicas, lo que se traduce en la cobertura del 100% del territorio municipal.

“Adicionalmente se cuenta con un Sistema de Alertamiento Temprano (Siat) con el que más de 21 mil ciudadanos reciben alertas sobre posibles situaciones de emergencia y anunció que para el siguiente año se tiene presupuestado aumentar 10 millones de pesos los fondos de prevención de emergencias y atención de contingencias”.

Juan Manuel Guerrero Palma, secretario de Desarrollo Sustentable de El Marqués, destacó la creación de huertos urbanos, los cuales contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria de la ciudadanía y permiten que las nuevas generaciones aprendan a cultivar más de ocho especies de vegetales. Además, se han diseñado jardines polinizadores como una alternativa para aprovechar espacios reducidos, al tiempo que favorecen la vitalidad de otras plantas al atraer y albergar distintas especies de fauna polinizadora.

Israel Hernández Luna, director del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), mencionó que enfocados en promover la tenencia responsable de animales de compañía se han realizado campañas integrales gratuitas en favor de la salud animal, subrayando que el Instituto se ha trazado la meta de realizar cuatro mil esterilizaciones gratuitas trimestralmente, así como la aplicación de seis mil dosis de vacunas antirrábicas.

Beatriz Marmolejo Rojas, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Querétaro señaló que se ha trabajo en temas centrales para mejorar el desarrollo en seguridad, movilidad, el desarrollo urbano, el ordenamiento de comercios, el medio ambiente, el cuidado animal, la gestión de residuos, la infraestructura de telecomunicaciones y las buenas prácticas.

Hugo Lora González, titular de la Secretaría Técnica de Corregidora, puntualizó que propuso el manual de movilidad para la zona metropolitana con el que se busca que los cuatro municipios cuenten con un documento técnico unificado que establezca los principios, criterios y estándares del diseño vial y la movilidad.

Emitió la propuesta para que las mesas de trabajo discutan sobre la creación de un padrón metropolitano de personas inhabilitadas o maltratadores para la tenencia de animales.

Virginia Anahí Morales Durán, titular de la Secretaría Técnica de Huimilpan, mencionó que su municipio se trabaja por mejorar la movilidad, además propuso el Anillo Verde Metropolitano donde aportarían cerros, bosques y zonas de recarga, así como el proyecto del programa de reforestación metropolitana.