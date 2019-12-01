Servicio Social podrá acreditar experiencia laboral en estudiantes de Michoacán: 76 Legislatura

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- Ahora, por ley en Michoacán, las y los estudiantes podrán recibir una constancia que permita reconocer las habilidades y conocimientos adquiridos durante la realización de su servicio social.

Lo anterior, luego que en sesión extraordinaria la 76 Legislatura aprobó el dictamen elaborado por la comisión de Educación a partir de la propuesta impulsada por la diputada Teresita Herrera Maldonado, para reformar el artículo 186 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron la reforma que reconoce que el servicio social constituye un espacio de aprendizaje práctico en el que las y los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en las aulas, fortalecen habilidades de trabajo colaborativo y adquieren experiencia en contextos laborales y comunitarios.

Dicha reforma, reconoce que uno de los principales desafíos que enfrentan las personas recién egresadas al incorporarse al mercado laboral es la falta de experiencia acreditable, por lo que, resulta pertinente generar mecanismos que permitan visibilizar y acreditar formalmente las capacidades desarrolladas durante la prestación del servicio social.

En este sentido, la emisión de esta constancia contribuirá a que las y los egresados cuenten con un documento oficial, fortaleciendo sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y favoreciendo el reconocimiento de dichas actividades como experiencia relacionada con el desempeño profesional.

Finalmente, se estableció que un periodo de 90 días naturales para que las autoridades e instituciones educativas ajusten su normativa interna, a fin de que la reforma sea una realidad en beneficio de las y os estudiantes en Michoacán.