Sería poco inteligente que algún legislador abandonara Morena para unirse a MC: Edgar Inzunza

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de mayo de 2025.- Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Local, descartó que haya deserciones de diputados hacia Movimiento Ciudadano, como se ha especulado en los últimos días. Afirmó que dentro del grupo parlamentario de Morena se respeta la individualidad de cada legislador, pero siempre en apego a los principios del partido.

“Ustedes pueden observar, y no se tapa el sol con un dedo, en distintas ocasiones hemos votado de manera distinta a algunos planteamientos en Morena; se respeta el tema de la individualidad, pero siempre cuidando el marco de los principios de nuestro partido”.

Consideró que sería poco inteligente que algún legislador abandonara Morena para unirse a Movimiento Ciudadano, ya que dicha fuerza política, dijo, aún no tiene la presencia y resultados que ha alcanzado Morena en el país.

“Yo creo que incluso llegaría al punto de ser algo no muy inteligente dejar a Morena para transitar a una fuerza política que, con respeto a ella, pues aún no tiene la fuerza que ha adquirido este movimiento a través de los resultados que le ha dado a millones de mexicanos”.

Cuestionado sobre si hay diputados que pretendan dejar Morena, el legislador respondió tajante que “no hay desertores, no. Yo no veo, yo no veo hoy a ninguno”.

Destacó que, no hay señales de rompimiento al interior del grupo legislativo, y que incluso, conociendo a sus compañeros, sería difícil que alguno diera ese paso.

“Pues de los compañeros aquí presentes, que uno tiene que hablar de manera personal, yo no veo alguna situación distinta, y de algún otro conociéndolos también lo veo muy difícil el día de hoy (que se vayan)”.