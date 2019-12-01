Senadora de Morena pide licencia al Senado tras acumular 16 inasistencias por permanecer en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 21:53:21

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- La senadora de Morena, Karina Ruiz Ruiz, solicitará licencia para separarse de su cargo del 10 de noviembre al 15 de diciembre, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones del Senado.

La petición se da luego de los cuestionamientos por sus constantes inasistencias a las sesiones presenciales, ya que la legisladora permanece en Phoenix, Arizona, debido a su situación migratoria en Estados Unidos.

Ruiz es beneficiaria del programa DACA y enfrenta dificultades para salir de ese país, pues hacerlo podría impedirle regresar mientras realiza trámites migratorios. Por esta razón, no ha acudido a las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo ordinario, el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con reportes sobre su asistencia, la senadora acumula alrededor de 16 inasistencias, 12 fueron justificadas y otras seis quedaron registradas como faltas o sin justificación.

El tema también generó cuestionamientos sobre la aplicación de las reglas del Senado, debido a que su reglamento establece límites para justificar las ausencias durante los periodos ordinarios.

Aunque no ha asistido presencialmente al Pleno, Ruiz ha participado a distancia en algunas reuniones de comisiones y ha presentado propuestas legislativas desde Estados Unidos.

La licencia solicitada abarcaría el resto del periodo ordinario y permitiría que su suplente, Octavia Hernández Farret, ocupe su lugar durante ese tiempo.