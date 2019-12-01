Senado aprueba reforma para reducción de jornada laboral

Senado aprueba reforma para reducción de jornada laboral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:19:01
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Ciudad de México, a 9 de abril 2026.- El Senado de la República  aprobó en lo general y lo particular el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales de manera paulatina.

En lo general, la minuta se avaló por unanimidad con 104 votos a favor; mientras que en lo particular se presentaron 87 votos a favor y 18 en contra.

La iniciativa plantea una reducción progresiva de la jornada laboral, de tal manera que para 2030 se alcancen las 40 horas semanales.

Cabe señalar que en la propuesta no se incluyó la posibilidad de dar dos días obligatorios de descanso a la semana.

Cada año se reducirán dos horas a la jornada laboral semanal, partiendo del esquema actual de 48 horas.

  • 2027: 46 horas.
  • 2028: 44 horas.
  • 2029: 42 horas.
  • 2030: 40 horas.
Noventa Grados
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