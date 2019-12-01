Senado aprueba la nueva Ley de Amparo de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:18:35

Ciudad de México, a 16 de octubre 2025.- El Pleno del Senado de la República aprobó las modificaciones que realizaron los diputados al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los cambios fueron avalados en lo general, con 83 votos a favor y 38 en contra, mientras que, en lo particular se aprobaron por 81 votos a favor y 31 en contra.

Por lo anterior, el dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

“Se trata de cambios que responden a la necesidad de perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, así como de evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público”, indicó la Cámara Alta.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, recordó que la minuta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, e indicó que el proyecto remitido por la Cámara de Diputados “no introduce cambios sustanciales” al cuerpo del proyecto de decreto originalmente aprobado.

En ese sentido, explicó que únicamente se modificaron los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del proyecto de decreto.