Sellan su unión 150 parejas en el Love Fest de León

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 15:33:47
León, Guanajuato, a 15 de febrero de 2026.- En un ambiente de celebración y emotividad, 150 parejas contrajeron matrimonio durante la Campaña Móvil de Matrimonios Comunitarios Love Fest, realizada en el emblemático Arco de la Calzada, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

El evento fue encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien destacó que el amor es una fuerza que impulsa a las familias a salir adelante y a construir comunidades más unidas. La jornada tuvo como objetivo brindar certeza jurídica, protección legal y seguridad patrimonial a las parejas y sus familias, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Entre las historias que marcaron la ceremonia, destacó la de Eleno Gómez y Concepción Acevedo, quienes tras más de 35 años de vida en común formalizaron su unión, junto con otras dos de sus hijas, viviendo una celebración familiar múltiple. Para ellos, el matrimonio también representa la posibilidad de regularizar trámites legales y de seguridad social.

La campaña es impulsada por el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Registro Civil y los Sistemas DIF, y contempla matrimonios colectivos en distintos municipios del estado, fortaleciendo la inclusión social y el bienestar de las familias guanajuatenses.

