Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), presentó la cartelera “Libres y Solidarias”. A lo largo de 16 días, el programa ofrecerá actividades para prevenir la violencia y promover los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

La titular de la dependencia, Alejandra Anguiano González, informó que del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevarán a cabo jornadas de salud, actividades deportivas, talleres y recuperación de espacios públicos. Como actividad previa, hoy 24 de noviembre se presentará el informe del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ante el Congreso del Estado.

Durante estas jornadas se inaugurarán los Centros LIBRE de Huancito, Apatzingán, Villa Madero y Santa Fe de la Laguna. También se realizarán actividades sobre menstruación digna dirigidas a adolescentes. Para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, habrá un taller de mecánica, mercaditas en los 127 Centros LIBRE del estado y entrega de kits del programa “Las Solidarias”.

El 8 de diciembre se presentarán los resultados del diagnóstico “Niñas Libres y Seguras”, que forma parte de la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras” del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2026 (Fobam). A través de brigadas casa por casa, la estrategia acerca a las comunidades información para prevenir la violencia y el embarazo en niñas y adolescentes.

La agenda también incluye un panel sobre derechos sexuales y reproductivos realizado en colaboración con el Poder Judicial. Asimismo, la Seimujer invita a la población a consultar la cartelera en sus redes sociales oficiales para conocer las fechas y sedes de todas las actividades.