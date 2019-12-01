Segundo anillo periférico avanza sin deuda pública y con inversión histórica: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El segundo anillo periférico de Morelia conectará la zona metropolitana a lo largo de 51.5 kilómetros, uniendo la salida a Pátzcuaro con la salida a Quiroga, y el tramo que va de Mil Cumbres a la salida a Álvaro Obregón, beneficiando a más de un millón de habitantes, detalló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa.

El secretario destacó que el recién inaugurado quinto segmento, que va de la localidad de Jaripeo a La Goleta, en el municipio de Charo, se puede recorrer en tan solo 7 minutos a lo largo de sus 12.2 kilómetros. Asimismo, resaltó la operación del distribuidor vial Jaripeo, estructura que conecta el tramo federal 15 (rumbo a Mil Cumbres) con el nuevo anillo periférico.

El funcionario estatal detalló que el primer segmento cuenta con dos distribuidores, uno en la localidad de La Estancia y otro en Tacícuaro, así como con tres pasos superiores vehiculares ubicados en San Nicolás Obispo, Joya de Buenavista y Joya de la Huerta, a lo largo de 21.4 kilómetros. Por su parte, el segmento 4 cuenta con dos distribuidores en Cuitzillo y La Goleta, en un trayecto de 17.9 kilómetros.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Michoacán construye, sin deuda, con una inversión superior a los 3 mil 198 millones de pesos, obra en la que actualmente laboran más de 408 personas diariamente y operan más de 180 máquinas en el sitio.