Segob reconoce a Morelia como punto de alarma por inseguridad
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 17:10:54
Morelia, Michoacán, a 01 de septiembre del 2025.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, reconoció que Morelia se ha convertido en un punto de alarma dentro del estado debido a hechos delictivos recientes; apuntó que se trabaja en coordinación con el municipio para reforzar las labores de seguridad.

El encargado de la política interna del estado mencionó que el contexto de crecimiento y movilidad en la ciudad, sumado a los movimientos que se generan entre grupos de la delincuencia organizada, han influido en el aumento de la violencia; sostuvo que las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen un trabajo conjunto para favorecer la tranquilidad a Morelia y todo el estado.

Enfatizó que no se minimizan los acontecimientos de inseguridad ocurridos en Morelia, como el pasado viernes cuando se registró un ataque contra elementos de la Subsecretaría de Investigación en Torreón Nuevo, mientras que el domingo se reportaron detonaciones de arma de fuego en una sucursal de Bodegs Aurrerá en la misma zona de la ciudad.

Raúl Zepeda afirmó que estos hechos son parte de las problemáticas propias de la ciudad capital y que se revisan junto a las autoridades municipales para ubicar las causas y responsables.

