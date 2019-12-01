Sectur convoca a taller para fortalecer el turismo comunitario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 15:25:51

Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informa que este sábado 16 de agosto se llevará a cabo el taller Experiencias Turísticas Comunitarias, el cual busca generar un punto de encuentro entre ejidos, comunidades agrarias, empresas familiares y cooperativas.

Convocado por la Secretaría de Turismo de México, en colaboración con la Sectur Michoacán, dependencia dirigida por Roberto Monroy García, en este evento se compartirán ideas y se fortalecerá el turismo comunitario como motor de prosperidad compartida.

A través de redes sociales, se ha lanzado la invitación al sector turístico para escuchar sus voces y experiencias dentro del ramo. La actividad se realizará en un horario de 9:30 a 17:00 horas en el Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Credes), ubicado en la calle Pedro Ibarra 28, en Pátzcuaro, Michoacán.

Desde la administración estatal del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se trabaja y prioriza el turismo comunitario y el desarrollo sustentable, enfatizó Monroy García.