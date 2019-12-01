Secma impulsará la sostenibilidad del agave mezcal en colaboración con Oaxaca

Secma impulsará la sostenibilidad del agave mezcal en colaboración con Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 17:42:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- El secretario del Medio Ambiente informó que se impulsa una iniciativa estratégica, en colaboración con el proyecto “Tierra de Agaves” de Oaxaca, con la que se promoverá la sostenibilidad y responsabilidad ecológica en toda la cadena de valor de la producción de agave-mezcal en Michoacán.

Este esquema de cooperación tendrá como propósito fundamental replicar y adaptar las mejores prácticas ambientales para consolidar una producción de agave-mezcal bajo estrictos lineamientos de sostenibilidad, esto dado que la entidad cuenta con más de 3 mil 522 hectáreas dedicadas al agave y posee Denominación de Origen del mezcal en 30 municipios.

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente explicó que el proyecto de Tierra de Agaves tendrá como fin promover la sostenibilidad en la cadena de valor del agave-mezcal a través de la restauración y el manejo integral de paisajes bioculturales. Además, buscará identificar e implementar acciones que aseguren la sostenibilidad de la cadena en los aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Esta iniciativa contempla evaluar los beneficios e impactos de la producción de agave en los ecosistemas y regiones mezcaleras del estado. Con base en dicho análisis, se propondrán normativas estatales y estrategias ambientales específicas que fortalecerán la sustentabilidad de la cadena de valor.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Se reúne viuda de Carlos Manzo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Comentarios