Secma impulsará la sostenibilidad del agave mezcal en colaboración con Oaxaca

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- El secretario del Medio Ambiente informó que se impulsa una iniciativa estratégica, en colaboración con el proyecto “Tierra de Agaves” de Oaxaca, con la que se promoverá la sostenibilidad y responsabilidad ecológica en toda la cadena de valor de la producción de agave-mezcal en Michoacán.

Este esquema de cooperación tendrá como propósito fundamental replicar y adaptar las mejores prácticas ambientales para consolidar una producción de agave-mezcal bajo estrictos lineamientos de sostenibilidad, esto dado que la entidad cuenta con más de 3 mil 522 hectáreas dedicadas al agave y posee Denominación de Origen del mezcal en 30 municipios.

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente explicó que el proyecto de Tierra de Agaves tendrá como fin promover la sostenibilidad en la cadena de valor del agave-mezcal a través de la restauración y el manejo integral de paisajes bioculturales. Además, buscará identificar e implementar acciones que aseguren la sostenibilidad de la cadena en los aspectos ambientales, sociales y económicos.

Esta iniciativa contempla evaluar los beneficios e impactos de la producción de agave en los ecosistemas y regiones mezcaleras del estado. Con base en dicho análisis, se propondrán normativas estatales y estrategias ambientales específicas que fortalecerán la sustentabilidad de la cadena de valor.