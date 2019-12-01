Se suman otros 4 mil estudiantes a D4TA, datos gratis; Bedolla invita a no quedarse fuera del programa

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que ya son 111 mil estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado registrados al Programa D4TA, Datos Gratis, luego de que se ampliara la fecha hasta el viernes 20 de marzo, para que ningún joven michoacano se quede sin internet sin costo.

En el Instituto Tecnológico de Morelia, el mandatario entregó chips donados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tarjetas SIM a las alumnas y alumnos que previamente se dieron de alta en la plataforma data.michoacan.gob.mx, lo que les permitirá acceder a cuatro gigabytes de internet de manera mensual, para que cuenten con más facilidades para estudiar.

“Cerramos el primer registro con más de 107 mil jóvenes inscritos, y para aquellos estudiantes de preparatorias, tecnológicos y universidades públicas que no se hayan registrado al Programa D4TA, tenemos una buena noticia: se volvió a abrir la plataforma desde el día de ayer y hasta el viernes 20 de marzo”, dio a conocer Ramírez Bedolla.

Destacó que el Programa D4TA, Datos Gratis, se suma a la Beca Gertrudis Bocanegra, donde el Gobierno de México otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos para gastos de transporte, misma que extenderá también la fecha de registro del 23 al 27 de marzo, en un acuerdo con el secretario de Educación federal, Mario Delgado Carrillo.

“Queremos que tengan ustedes las mayores facilidades para estudiar, porque no es sencillo, cuando uno es estudiante se las ve duras, a veces hay que caminar porque no alcanza ni para el transporte público. Tengan el ánimo y la confianza de que están ustedes siempre en nuestra mente como el presente de México. Toda la apuesta que hacemos en Michoacán es a nuestras juventudes”, compartió el gobernador.

Por su parte, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, explicó que acceder a una conexión de internet de manera gratuita es un derecho que además representa una ayuda para la economía familiar, ya que disminuyen los gastos en los hogares.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda, informó que este miércoles la entrega de chips y tarjetas SIM del Programa D4TA se lleva a cabo de manera simultánea en otros municipios del estado.

Acompañaron al gobernador el director general de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; la directora del Instituto Tecnológico de Morelia, Patricia Calderón Campos; docentes y estudiantes beneficiados.