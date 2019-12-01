Se suman nuevos liderazgos a la ruta de la transformación encabezada por Torres Piña

Se suman nuevos liderazgos a la ruta de la transformación encabezada por Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 16:46:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 16 de octubre.- Carlos Torres Piña, coordinador de la 4T en Michoacán, dio la bienvenida a nuevos liderazgos y cuadros del movimiento que decidieron cerrar filas y sumarse a la etapa de organización, unidad y construcción política que sigue para la transformación en el estado.

Se incorporan a esta ruta Sandra Olimpia Garibay, diputada local; Manuel López Meléndez, presidente municipal de Panindícuaro; Jeanett Márquez Capiz, secretaria general de Morena en Michoacán; Rocío Cervantes Huaracha, secretaria de Jóvenes del CEE de Morena; Víctor Zurita, exdiputado local; y Martín García Avilés, dirigente del Movimiento Amplio de Izquierdas (MAÍZ), quienes expresaron su disposición de aportar experiencia, trabajo territorial y organización.

Torres Piña destacó que las puertas siguen abiertas para quienes quieran contribuir a fortalecer la unidad y llevar a la transformación a una nueva etapa. “Aquí se trata de sumar, de construir acuerdos y de poner por delante el proyecto colectivo. La fuerza del movimiento está en su capacidad para caminar juntos y organizarse desde el territorio”, señaló.

Más información de la categoria
Rescatan a hombre que cayó a una laguna en la alcaldía Xochimilco
Suman 27 motociclistas fallecidos en accidentes viales en Morelia durante 2026
Localizan a dos personas sin vida en Apatzingán, Michoacán
¡Cae en Zapopan “El Ingeniero”!: Operador de Jalisco clave en la construcción de túneles en la frontera con EEUU
Más información de la categoria
¡Cae en Zapopan “El Ingeniero”!: Operador de Jalisco clave en la construcción de túneles en la frontera con EEUU
Localizan con vida a 6 personas a un mes de su desaparición en Guerrero; buscan a una persona más en Ajuchitlán del Progreso
Reportan al menos 30 normalistas lesionados tras enfrentamiento con la Guardia Civil en Morelia
Gobierno de Michoacán condena agresión contra elementos de la Guardia Civil; una agente resultó con quemaduras de segundo grado: Raúl Zepeda