Se suman nuevos liderazgos a la ruta de la transformación encabezada por Torres Piña

Morelia, Michoacán, 16 de octubre.- Carlos Torres Piña, coordinador de la 4T en Michoacán, dio la bienvenida a nuevos liderazgos y cuadros del movimiento que decidieron cerrar filas y sumarse a la etapa de organización, unidad y construcción política que sigue para la transformación en el estado.

Se incorporan a esta ruta Sandra Olimpia Garibay, diputada local; Manuel López Meléndez, presidente municipal de Panindícuaro; Jeanett Márquez Capiz, secretaria general de Morena en Michoacán; Rocío Cervantes Huaracha, secretaria de Jóvenes del CEE de Morena; Víctor Zurita, exdiputado local; y Martín García Avilés, dirigente del Movimiento Amplio de Izquierdas (MAÍZ), quienes expresaron su disposición de aportar experiencia, trabajo territorial y organización.

Torres Piña destacó que las puertas siguen abiertas para quienes quieran contribuir a fortalecer la unidad y llevar a la transformación a una nueva etapa. “Aquí se trata de sumar, de construir acuerdos y de poner por delante el proyecto colectivo. La fuerza del movimiento está en su capacidad para caminar juntos y organizarse desde el territorio”, señaló.