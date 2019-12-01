Se reúne Gobernador de Querétaro con María Elena Servitje, presidenta de Sietecolores

Se reúne Gobernador de Querétaro con María Elena Servitje, presidenta de Sietecolores
Fecha: 27 de Agosto de 2025
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, recibió en Palacio de Gobierno a la presidenta de Sietecolores, María Elena Servitje Montull, con quien conversó sobre temas relacionados con los espacios públicos para la convivencia, esparcimiento y aprendizaje que desarrolla la empresa; así como los proyectos educativos y culturales que se llevan a cabo en el estado de Querétaro.

Durante el encuentro, la también fundadora del Papalote Museo del Niño, y el Gobernador coincidieron en la relevancia de generar espacios que impulsen el desarrollo de la niñez, fortalezcan la identidad y favorezcan la apropiación del conocimiento.

En la reunión también participaron la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain; el secretario particular, Mauricio Herbert Pesquera; la directora general de Sietecolores, Maribel Ibarra López; y Lucía Albarrán Madero.

