Se reúne el Fiscal Carlos Torres Piña con colectivas LGBTQ+

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Durante una reunión con colectivas LGBTQ+, el Fiscal del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, les dio a conocer que su opinión será tomada en cuenta para la elaboración del Plan de Persecución de Delitos (PPD).

Asimismo, manifestó su interés por realizar acciones estratégicas, con la finalidad de recuperar nuevamente la confianza de la ciudadanía en la institución, además de que se garantice la justicia para todos los sectores.

También dijo, se garantizará que en la comisión de delitos de discriminación por orientación sexual y crímenes de odio por homofobia o transfobia, la investigación se realice con un enfoque diferenciado, para que no haya impunidad en este tipo de delitos y las víctimas tengan justicia.

Además les expresó su disposición para estar en contacto permanente, y atender de manera colectiva o particular, los casos que necesiten de una atención específica y aseguró que todos los funcionarios públicos de la dependencia, tienen la obligación de dar una atención respetuosa.