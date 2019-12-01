Se reúne el Fiscal Carlos Torres Piña con colectivas LGBTQ+

Se reúne el Fiscal Carlos Torres Piña con colectivas LGBTQ+
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 18:02:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Durante una reunión con colectivas LGBTQ+, el Fiscal del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, les dio a conocer que su opinión será tomada en cuenta para la elaboración del Plan de Persecución de Delitos (PPD).

Asimismo, manifestó su interés por realizar acciones estratégicas, con la finalidad de recuperar nuevamente la confianza de la ciudadanía en la institución, además de que se garantice la justicia para todos los sectores.

También dijo, se garantizará que en la comisión de delitos de discriminación por orientación sexual y crímenes de odio por homofobia o transfobia, la investigación se realice con un enfoque diferenciado, para que no haya impunidad en este tipo de delitos y las víctimas tengan justicia.

Además les expresó su disposición para estar en contacto permanente, y atender de manera colectiva o particular, los casos que necesiten de una atención específica y aseguró que todos los funcionarios públicos de la dependencia, tienen la obligación de dar una atención respetuosa.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan sucursal de BanBajío en Morelia, Michoacán; se llevan 20 mp
Riña familiar termina en tragedia: niño de 9 años muere al defender a su madre en Tarandacuao, Guanajuato
FGE de Querétaro ejecuta cateo en plaza comercial La Campana 
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Más información de la categoria
EEUU derriba el mito de las autodefensas en Michoacán: Trump ofrece 26 mdd por cinco exlíderes convertidos en capos internacionales
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Comentarios