Se retirarán 240 mil metros cúbicos de azolve del lago de Pátzcuaro en 2026: Rogelio Zarazúa

Pátzcuaro, Michoacán, 30 de enero de 2026.- Por tercer año consecutivo, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla mantiene la estrategia interinstitucional para el rescate integral del lago de Pátzcuaro. Según informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán, a cargo de Rogelio Zarazúa Sánchez.

El plan se enfoca en combatir la contaminación y la extracción ilegal de agua durante este 2026. Al respecto, el titular de la dependencia destacó que se realizan labores de desazolve mecánico en tres frentes de trabajo. Para estas tareas, se cuenta con un equipo que incluye maquinistas, operativos y cinco excavadoras dedicadas a la rehabilitación del cuerpo de agua.

Con una inversión de 13.74 millones de pesos, la dependencia proyecta retirar 240 mil metros cúbicos de azolve en los canales Chapultepec, Ihuatzio, Jarácuaro y Erongarícuaro. El objetivo es garantizar el flujo hídrico óptimo desde los manantiales de la cuenca, los cuales fueron rehabilitados por el Gobierno de Michoacán en los últimos dos años.

Estos trabajos se realizan en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente (Secma) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como con la Comisión Estatal de Pesca (Compesca). Esta labor transversal busca potenciar los resultados en beneficio del lago de Pátzcuaro.