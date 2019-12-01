Se reduce hasta 50% el tiempo de traslado en el tramo de El Mirador, Querétaro: Gerardo Cuanalo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 17:40:23

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Los tiempos de traslado del transporte público en el tramo de El Mirador hacia la zona de Universidad Cuauhtémoc se redujeron en un 50 por ciento pasando de un promedio previo de 24 minutos a trayectos de entre 9 y 12 minutos, afirmó Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

“El esquema operativo implementado por las obras de tendido de concreto en la Carretera Federal 57, a la altura de la zona de Prolongación Constituyentes reporta un avance positivo que ha permitido liberar dos carriles de circulación y agilizar el tránsito vehicular”.

Señaló que el trabajo coordinado con la Federación permitirá la apertura progresiva de carriles adicionales y la reevaluación de los desvíos temporales de las rutas para reincorporarlas a sus trayectos habituales antes de lo planeado.

Precisó que la colaboración de la ciudadanía y la implementación de clases virtuales por parte de instituciones educativas locales como la Universidad Autónoma de Querétaro permitieron mantener la fluidez de la vialidad.

“Gracias a este esquema, solo se aplicaron cinco sanciones administrativas al inicio del operativo, garantizando que la zona operará sin contratiempos para la temporada de fin de año y la Feria Internacional de Querétaro”.

De igual, Cuanalo Santos refirió que debido a un proceso de recertificación tecnológica en las terminales bancarias del sistema de transporte público Qrobús, el cobro con tarjetas de crédito y débito quedará suspendido temporalmente durante aproximadamente una semana, restableciéndose el próximo 7 de octubre.

Aclaró que la medida no responde a un cambio de institución bancaria, sino al cumplimiento de una actualización periódica requerida por la empresa certificadora de los validadores a bordo de las unidades.

“Un validador, al momento en que el usuario pasa su tarjeta, se convierte en una terminal bancaria. Este proceso nos obliga a realizar una actualización en determinado tiempo para volver a certificar.

No hay ningún cambio de banco, es únicamente un tema tecnológico de certificación de la terminal”.

Actualmente, dijo, alrededor de 12 mil personas realizan su pago mensual mediante tarjeta bancaria por lo que llamó a la ciudadanía a utilizar las vías alternas de cobro digital para evitar contratiempos.