Se invertirán 60 mdp en obras de drenaje en Santa María Magdalena, La Piedad y Santa Mónica; José Pío Salgado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 14:45:46

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- Santa María Magdalena, La Piedad y Santa Mónica son los tres lugares en donde se realizarán igual número de obras de drenaje y en los que se invertirán 60 millones de pesos, confirmó José Pío Salgado Tovar, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

“En Santa María se van a invertir 24 millones de pesos en obras de drenaje sanitario porque ya ven que el drenaje sanitario se carga mucho con el agua pluvial, entonces se están metiendo colectores nuevos”.

Aseguró que ya se arrancó con la obra en San María Magdalena, mientras que están por iniciar en los otros dos puntos pues aún están en proceso de licitación.

“Las obras consistirán en meter colectores sanitarios nuevos de mayor capacidad, es decir, van desde 60 hasta 90 centímetros y anteriormente sólo tenían capacidad de entre 30 y 40 centímetros”.

Destacó que actualmente se encuentran trabajando en el proyecto de obra que se realizará en Peñuelas y se encuentran coordinados con el municipio de Querétaro, la Comisión Estatal de Aguas, Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) y la Secretaría de Gobierno.

“Ahí lo que se hará fundamentalmente será todo el sistema, bordos, canalización, es decir, los canales que están ahí en Peñuelas y en la carretera que va al penal también ahí se va a meter un canal y estamos en el diseño de uno de los puentes”.

Destacó que aún no tienen contabilizada la inversión para este proyecto, sin embargo, se estima que puedan empezar la obra a finales de año ya cuando se tenga la suficiencia presupuestaria.

Aclaró que estos proyectos si están considerados en el Plan de Obra Anual por lo que ya se empezarán a ejecutar una vez que concluya la temporada de lluvias.

“Con estas obras se disminuye el riesgo de que esas zonas se inunden y los equipos funcionarían al 100 por ciento y el cárcamo tendría mayor capacidad”.