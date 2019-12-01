Se integran 19 nuevos elementos al cuerpo operativo de la Secretaría de Movilidad de El Marqués, Querétaro

El Marqués, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- Al menos 19 nuevos elementos concluyeron su formación teórica y práctica, para integrarse al cuerpo operativo de la Secretaría de Movilidad, confirmó Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués.

Al encabezar la ceremonia de Graduación de la Tercera Generación de Oficiales de Movilidad, el edil destacó los compromisos que su administración ha cumplido en materia de movilidad desde el inicio de su administración: crear la Secretaría de Movilidad para atender este reto con una planeación urbana responsable y una coordinación permanente; asegurar contar con un recurso humano calificado; y trabajar todos los días para mejorar la seguridad vial en el municipio.

Al referirse a la nueva generación de oficiales, el alcalde precisó que con su llegada se robustece la capacidad operativa del municipio y exhortó a las y los oficiales a desempeñar su labor con disciplina, responsabilidad y vocación.

“Al sumarlos a ustedes, las y los 19 nuevos Oficiales de Movilidad que culminaron su formación teórica y práctica, consolidamos ya una plantilla de 107 elementos, fortaleciendo así nuestra capacidad operativa. Con su incorporación seguiremos avanzando en la construcción de un municipio más fuerte, más seguro, más ordenado y con una movilidad eficiente al servicio de las familias marquesinas. Es un compromiso que juntos vamos a cumplir. ¡Felicidades y cuenten conmigo!”.

Refirió que las y los nuevos oficiales concluyeron la “Academia 3, Capacitación de Oficiales de Movilidad de Nuevo Ingreso”.

“Este programa integró formación teórica y práctica en materias esenciales como acondicionamiento físico, orden cerrado, normativa de movilidad, hechos de tránsito terrestre, primeros auxilios, manejo a la defensiva, mecánica básica, derechos humanos, resolución de conflictos, señalización vial, comunicación con infractores, intervención vehicular, llenado de formatos oficiales y sensibilización de género.”

Belén Campos Robles, titular de la Secretaría de Movilidad, destacó que, la Secretaría de Movilidad informó que actualmente cuenta con 107 oficiales, resultado del fortalecimiento implementado durante la administración. El municipio dispone de patrullas, además motocicletas y cuatrimotos, lo que permite mejorar la vigilancia, el orden y la seguridad vial en las distintas zonas de El Marqués.