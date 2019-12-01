Se integran 19 nuevos elementos al cuerpo operativo de la Secretaría de Movilidad de El Marqués, Querétaro

Se integran 19 nuevos elementos al cuerpo operativo de la Secretaría de Movilidad de El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 19:28:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.-  Al menos 19 nuevos elementos concluyeron su formación teórica y práctica, para integrarse al cuerpo operativo de la Secretaría de Movilidad, confirmó Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués.

Al encabezar la ceremonia de Graduación de la Tercera Generación de Oficiales de Movilidad, el edil destacó los compromisos que su administración ha cumplido en materia de movilidad desde el inicio de su administración: crear la Secretaría de Movilidad para atender este reto con una planeación urbana responsable y una coordinación permanente; asegurar contar con un recurso humano calificado; y trabajar todos los días para mejorar la seguridad vial en el municipio.

Al referirse a la nueva generación de oficiales, el alcalde precisó que con su llegada se robustece la capacidad operativa del municipio y exhortó a las y los oficiales a desempeñar su labor con disciplina, responsabilidad y vocación.

“Al sumarlos a ustedes, las y los 19 nuevos Oficiales de Movilidad que culminaron su formación teórica y práctica, consolidamos ya una plantilla de 107 elementos, fortaleciendo así nuestra capacidad operativa. Con su incorporación seguiremos avanzando en la construcción de un municipio más fuerte, más seguro, más ordenado y con una movilidad eficiente al servicio de las familias marquesinas. Es un compromiso que juntos vamos a cumplir. ¡Felicidades y cuenten conmigo!”.

Refirió que las y los nuevos oficiales concluyeron la “Academia 3, Capacitación de Oficiales de Movilidad de Nuevo Ingreso”. 

“Este programa integró formación teórica y práctica en materias esenciales como acondicionamiento físico, orden cerrado, normativa de movilidad, hechos de tránsito terrestre, primeros auxilios, manejo a la defensiva, mecánica básica, derechos humanos, resolución de conflictos, señalización vial, comunicación con infractores, intervención vehicular, llenado de formatos oficiales y sensibilización de género.” 

Belén Campos Robles, titular de la Secretaría de Movilidad, destacó que, la Secretaría de Movilidad informó que actualmente cuenta con 107 oficiales, resultado del fortalecimiento implementado durante la administración. El municipio dispone de patrullas, además motocicletas y cuatrimotos, lo que permite mejorar la vigilancia, el orden y la seguridad vial en las distintas zonas de El Marqués.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos de Zitácuaro, Michoacán combaten incendio de vivienda; solo hubo daños materiales 
Se incendia vivienda en el Centro de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales
Uruapan, Michoacán: Presunto responsable de violación, en agravio de su compañero de trabajo con discapacidad mental, es vinculado a proceso 
En Coeneo, Michoacán: Detienen a dos hombres por transporte ilegal de madera
Más información de la categoria
Autoridades federales mantienen bajo lupa al gobierno de Cuitzeo, Michoacán, por persistente saqueo a ductos de Pemex en el municipio
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Cambios en la FGE Michoacán: sale Julio Meza Gaona y llega Ijmele Díaz Abrego a la Coordinación de la Policía de Investigación
El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro
Comentarios