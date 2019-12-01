Se ilumina Huetamo, Michoacán con el encendido Navideño

Huetamo, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Por cuarto año consecutivo, el centro de la ciudad se iluminó con vistosos adornos que hacen que la magia de la Navidad se sienta en los corazones de todos los que viven en Huetamo, porque por todos lados se nota el esmero que el personal del ayuntamiento que dirige Pablo Varona le pone a esta época del año.

Han sido semanas de trabajo arduo para tener listo cada rincón del jardín principal, con detalles de iluminación, con adornos propios de la Navidad, bastones, luces, nacimiento y hasta un muñeco de nieve gigante, para el disfrute de las familias.

La noche de este 1 de diciembre, fue el marco perfecto para que el alcalde diera un mensaje de paz, alegría, amor y solidaridad y junto a los cientos de familias presentes.

El alcalde realizó el conteo para la iluminación de la avenida Madero y el jardín principal, invitando a las familias a disfrutar y cuidar de cada detalle que fue preparado para ellos.