Se ilumina Huetamo, Michoacán con el encendido Navideño

Se ilumina Huetamo, Michoacán con el encendido Navideño
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 22:58:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- Por cuarto año consecutivo, el centro de la ciudad se iluminó con vistosos adornos que hacen que la magia de la Navidad se sienta en los corazones de todos los que viven en Huetamo, porque por todos lados se nota el esmero que el personal del ayuntamiento que dirige Pablo Varona le pone a esta época del año.

Han sido semanas de trabajo arduo para tener listo cada rincón del jardín principal, con detalles de iluminación, con adornos propios de la Navidad, bastones, luces, nacimiento y hasta un muñeco de nieve gigante, para el disfrute de las familias.

La noche de este 1 de diciembre, fue el marco perfecto para que el alcalde diera un mensaje de paz, alegría, amor y solidaridad y junto a los cientos de familias presentes.

El alcalde realizó el conteo para la iluminación de la avenida Madero y el jardín principal, invitando a las familias a disfrutar y cuidar de cada detalle que fue preparado para ellos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Motociclista muere en aparatoso choque en la carretera Peribán – Los Reyes, Michoacán 
Hombre cae de su bicicleta y pierde la vida sobre la avenida Morelos Norte en Morelia, Michoacán
Rescatan a dos menores, quienes fueron privados de su libertad y abandonados por miembros de un grupo delictivo en Chihuahua
Desarticulan grupo delictivo que extorsionaba desde el penal de Reynosa, Tamaulipas; usaban alrededor de 80 números telefónicos
Más información de la categoria
Reprograman audiencia de sentencia de Ismael Zambada; se realizará el 12 de enero de 2026
Desarticulan grupo delictivo que extorsionaba desde el penal de Reynosa, Tamaulipas; usaban alrededor de 80 números telefónicos
Noviembre en Michoacán: de 58 homicidios en la entidad, más del 20 por ciento fueron mujeres
Impunidad, persecución y espionaje: los escándalos de la nueva Fiscal General Ernestina Godoy 
Comentarios