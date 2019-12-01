Se consolida el Transporte Comunitario Gratuito del Municipio de Querétaro como una opción de movilidad accesible para miles de familias queretanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 15:31:09

Querétaro, Querétaro, a 18 de marzo de 2026.- A un año de la puesta en marcha del servicio de Transporte Comunitario Gratuito del Municipio de Querétaro, suman 1 millón 435 mil ascensos acumulados y se consolida como una opción de movilidad accesible para miles de familias queretanas.

De este total, 1 millón 71 mil ascensos corresponden a la delegación Santa Rosa Jáuregui, mientras que 364 mil ascensos se han registrado en la delegación Felipe Carrillo Puerto, donde el servicio comenzó operaciones a partir del 14 de julio de 2025.

Además de mejorar la conectividad y facilitar los traslados diarios, este sistema ha generado un ahorro acumulado de 82 millones 675 mil pesos para las familias usuarias. De dicha cifra, 53 millones 524 mil pesos corresponden a Santa Rosa Jáuregui y 29 millones 150 mil pesos a Felipe Carrillo Puerto.

Actualmente, el Transporte Comunitario Gratuito opera con 16 rutas: 9 en Santa Rosa Jáuregui y 7 en Felipe Carrillo Puerto. Para su funcionamiento, cuenta con una flotilla de 53 unidades, integrada por 26 autobuses y 27 urvans.

Este servicio beneficia directamente a 37 comunidades, además de fraccionamientos, instituciones educativas y parques industriales, lo que fortalece la movilidad de estudiantes, trabajadoras, trabajadores y familias enteras que diariamente requieren trasladarse a sus centros de estudio, empleo y actividades cotidianas.

Estos resultados respaldan al Transporte Comunitario Gratuito como una política pública que responde a una necesidad real de la población y que contribuye a emparejar la cancha en las comunidades que más lo necesitan.

A un año de su implementación, el Transporte Comunitario Gratuito se consolida como una acción concreta en favor de la equidad, la inclusión y la movilidad de las familias queretanas.