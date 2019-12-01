Se consolida el Transporte Comunitario Gratuito del Municipio de Querétaro como una opción de movilidad accesible para miles de familias queretanas

Se consolida el Transporte Comunitario Gratuito del Municipio de Querétaro como una opción de movilidad accesible para miles de familias queretanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 15:31:09
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Querétaro, Querétaro, a 18 de marzo de 2026.- A un año de la puesta en marcha del servicio de Transporte Comunitario Gratuito del Municipio de Querétaro, suman 1 millón 435 mil ascensos acumulados y se consolida como una opción de movilidad accesible para miles de familias queretanas.

De este total, 1 millón 71 mil ascensos corresponden a la delegación Santa Rosa Jáuregui, mientras que 364 mil ascensos se han registrado en la delegación Felipe Carrillo Puerto, donde el servicio comenzó operaciones a partir del 14 de julio de 2025.

Además de mejorar la conectividad y facilitar los traslados diarios, este sistema ha generado un ahorro acumulado de 82 millones 675 mil pesos para las familias usuarias. De dicha cifra, 53 millones 524 mil pesos corresponden a Santa Rosa Jáuregui y 29 millones 150 mil pesos a Felipe Carrillo Puerto.

Actualmente, el Transporte Comunitario Gratuito opera con 16 rutas: 9 en Santa Rosa Jáuregui y 7 en Felipe Carrillo Puerto. Para su funcionamiento, cuenta con una flotilla de 53 unidades, integrada por 26 autobuses y 27 urvans.

Este servicio beneficia directamente a 37 comunidades, además de fraccionamientos, instituciones educativas y parques industriales, lo que fortalece la movilidad de estudiantes, trabajadoras, trabajadores y familias enteras que diariamente requieren trasladarse a sus centros de estudio, empleo y actividades cotidianas.

Estos resultados respaldan al Transporte Comunitario Gratuito como una política pública que responde a una necesidad real de la población y que contribuye a emparejar la cancha en las comunidades que más lo necesitan. 

A un año de su implementación, el Transporte Comunitario Gratuito se consolida como una acción concreta en favor de la equidad, la inclusión y la movilidad de las familias queretanas.

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