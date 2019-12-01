Sandra Arreola llama a dar destino responsable a los árboles navideños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 12:13:08

Morelia, Michoacán a 07 de enero de 2026.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola, hizo un llamado a la ciudadanía para dar un manejo adecuado y responsable a los árboles de Navidad una vez concluidas las fiestas decembrinas, con el fin de evitar contaminación y fomentar el cuidado del medio ambiente.

La legisladora señaló que los árboles naturales no deben ser abandonados en la vía pública ni depositados junto con la basura doméstica, ya que pueden aprovecharse de manera ecológica mediante programas de reciclaje o reutilización.

“Los árboles navideños pueden convertirse en composta, abono natural o incluso ser utilizados en proyectos de reforestación controlada. Es importante que como sociedad asumamos nuestra responsabilidad ambiental también después de las celebraciones”, destacó Arreola.

La coordinadora del PVEM recomendó a las y los ciudadanos informarse sobre los centros de acopio habilitados por los ayuntamientos, donde los árboles son recolectados para su trituración y posterior aprovechamiento, así como retirar previamente adornos, luces, clavos y cualquier material artificial.

En el caso de los árboles artificiales, la diputada sugirió reutilizarlos en años posteriores, donarlos si aún se encuentran en buen estado o llevarlos a centros especializados en reciclaje de plásticos y metales, evitando que terminen en tiraderos clandestinos.

Sandra Arreola reiteró que desde el Congreso del Estado el PVEM impulsa acciones y políticas públicas que promuevan la educación ambiental y el desarrollo sostenible, e invitó a la población a sumarse con pequeñas acciones que generan un gran impacto positivo en el entorno.