Sandra Arreola impulsa iniciativa para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 11:25:23

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.– Con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos y evitar que sean obligados a revivir experiencias traumáticas durante los procesos judiciales, la diputada Sandra Arreola Ruiz impulsa la iniciativa “Yo te creo”, que propone fortalecer los mecanismos de protección a la infancia dentro del sistema de justicia penal.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que uno de los principales desafíos que enfrentan las víctimas menores de edad es la revictimización, que ocurre cuando deben relatar en repetidas ocasiones los hechos que vivieron ante distintas autoridades.

Por ello, la propuesta contempla reformas a los artículos 304, 306 y 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de establecer mecanismos especializados para recibir sus declaraciones y evitar interrogatorios reiterados que puedan afectar su bienestar emocional.

Entre las medidas planteadas destaca la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes rindan una declaración única, mediante procedimientos adecuados a su edad y condiciones particulares, con apoyo de personal especializado y herramientas como las Cámaras Gesell y el registro audiovisual.

Sandra Arreola destacó que el acceso a la justicia debe garantizarse sin exponer a las víctimas a nuevas situaciones de violencia, especialmente cuando se trata de personas menores de edad.

Asimismo, sostuvo que las instituciones tienen la responsabilidad de generar condiciones de confianza y seguridad para quienes denuncian, mediante procedimientos sensibles, profesionales y con perspectiva de derechos humanos.

La diputada subrayó que la iniciativa busca colocar el interés superior de la niñez en el centro de las actuaciones judiciales, sin dejar de garantizar los derechos procesales de las partes involucradas.

Finalmente, reiteró que proteger a la infancia también implica transformar la manera en que las instituciones escuchan, atienden y acompañan a las víctimas durante la búsqueda de justicia.