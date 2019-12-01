Salvador López Orduña acusa al PAN de estar “secuestrado” 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 14:11:03

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.— El exalcalde de Morelia Salvador López Orduña afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) está “secuestrado” por un grupo que, a su juicio, concentra las decisiones y distribuye candidaturas entre perfiles que no han ganado elecciones de mayoría.

López Orduña, quien dijo que renunció al partido hace 15 años, describió al PAN actual como “una sociedad anónima” y señaló que está decepcionado de la dirigencia. Aseguró que conserva los principios panistas, pero ya no se identifica con el régimen que, según dijo, domina al partido.

“Los principios del PAN yo los llevo, más no el actual régimen que hay dentro. Se pasan la bolita; ustedes hagan una revisión y vean cuántos cargos ha tenido Marko Cortés cuando nunca ha ganado una mayoría”, expresó.

También cuestionó la posible postulación de David Cortés, hermano de Marko Cortés a la alcaldía de Morelia y acusó a la dirigencia de favorecer a integrantes de su propio círculo familiar. López Orduña planteó estas afirmaciones como parte de sus críticas a la selección de candidaturas del partido.

El exedil reiteró su interés en contender por la presidencia municipal de Morelia mediante el movimiento independiente del sombrero. Dijo que la ciudadanía está cansada de los partidos y de que, en su opinión, postulen repetidamente a los mismos perfiles.

“Estoy muy puesto, estoy convencido. Lo que veo ahorita en Morelia es abandono. La gente también está cansada de los partidos y siempre mandan a los mismos candidatos”, afirmó.

López Orduña consideró que en la capital michoacana hacen falta obras y trabajo en las colonias, particularmente en servicios como alumbrado, pavimentación, drenaje y atención comunitaria. Añadió que su interés en participar responde a su intención de gobernar la ciudad.