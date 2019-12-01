Rodrigo Monsalvo clausura con éxito conversatorio "Hablemos de Salud Mental, Mujeres que Inspiran", en el Día Internacional de la Mujer en el Marqués, Querétaro

El Marqués, Querétaro, 8 de marzo del 2026.- Ante más de dos mil niñas, jóvenes y adultas, el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán clausuró el conversatorio “Hablemos de Salud Mental, Mujeres que Inspiran” con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Explicó que este espacio, impulsado por el Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive, buscó fomentar el diálogo y la reflexión con perspectiva de género en favor de visibilizar la importancia de la salud mental en la vida de las mujeres, fortalecer redes de apoyo comunitarias y promover prácticas de autocuidado, liderazgo y resiliencia.

Detalló que dentro de las actividades se realizó un círculo de mujeres, en el que destacadas personalidades como la periodista y conductora, Paola Rojas; la locutora y conductora, Diana González; la coordinadora de Gabinete Municipal, Claudia Martínez Guevara; la directora del DIF El Marqués, Adriana Guzmán Ruíz; la catedrática y feminista, Verónica Martínez, y la microempresaria de Tostadas Palo Alto, Elvira Olvera Martínez, compartieron experiencias de vida con las asistentes.

Destacó la importancia de generar espacios de diálogo que reconozcan el papel de las mujeres en la sociedad y reiteró el compromiso de su administración con la igualdad de oportunidades.

“Para mí es algo muy emotivo este tipo de eventos, porque hablar de la mujer siempre es algo muy importante. De un tiempo para acá, todos hablamos de igualdad de género, de temas de mujer, pero aquí en este municipio nos gusta hacerlo no solo con palabras, sino con ejemplos. Para mí es un honor que más de la mitad de todos los funcionarios, de todo el equipo de esta administración, sean mujeres y la mayoría de los espacios de primer nivel están ocupados por mujeres”.

Durante el conversatorio, el Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive, dispuso de varios psicólogos en el área en que se efectuó el evento, a fin de brindar atención psicológica gratuita a las mujeres que lo solicitaran.

Rafael Jiménez López, director del Centro Vive, señaló que desde la administración municipal se ha implementado una estrategia de trabajo orientada a cuidar la salud mental de todas las marquesinas.

“De esta manera, el Gobierno Municipal de El Marqués reafirma su compromiso de seguir generando espacios de participación y acompañamiento que contribuyan al bienestar integral de las mujeres y al fortalecimiento del tejido social en el municipio”.