Rinden autoridades municipales homenaje a don José María Morelos

Morelia, Michoacán; a 22 de diciembre de 2025.- En el marco del CCX Aniversario Luctuoso del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el acto oficial realizado en el Jardín Morelos, en honor al Siervo de la Nación.

El regidor y orador oficial del evento, Gilberto Morelos Favela, subrayó la trascendencia histórica y la vigencia del pensamiento de Morelos, al señalar que “al reunirnos hoy aquí para conmemorar el 210 aniversario luctuoso de quien legítimamente es uno de los hombres más grandes de México, no lo hacemos solo para recordar aspectos de su vida y su muerte, sino para rescatar y actualizar los principios y valores aún vigentes de ‘Los Sentimientos de la Nación’, obra intelectual y jurídica del Morelos liberador y estadista”.

Destacó que dicho documento sentó las bases de la división de poderes, la abolición de la esclavitud, la igualdad ante la ley, la soberanía popular y una sociedad solidaria, principios que —dijo— “bien podrían ser la respuesta adecuada a nuestras tribulaciones actuales”. Asimismo, expresó que “Morelos vive en la conciencia crítica, en los hechos, en el pensamiento, en la historia viva y en nuestros corazones; vive en esa Valladolid de la historia y en la Morelia de este tiempo”.

Como parte del programa cívico, se contó con la intervención musical a cargo de Rocío Vega; así como una salva de honor, realizada por la Sección de Fusileros del Décimo Segundo Batallón de Infantería.

El acto concluyó con la colocación de una ofrenda floral y la guardia de honor por parte de las autoridades del presídium, frente al monumento ecuestre del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, en un gesto de respeto y reconocimiento a su legado histórico y nacional.

Al homenaje se dieron también cita Gladyz Butanda Macías, Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, en representación del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; Hugo Alberto Gama Coria, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración Judicial; el General de Brigada de Estado Mayor Juan Bravo Velázquez, Comandante de la XXI Zona Militar; el General de Brigada de Estado Mayor Roberto Eduardo Molina García, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; y la Síndica Municipal Susan Melissa Vásquez Pérez.