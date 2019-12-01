Rinde protesta Liliana Gil García como Contralora Interna del Poder Judicial de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 10:35:08

Morelia, Michoacán, 01 de octubre de 2026.- El Congreso del Estado tomó protesta a Liliana Gil García como Contralora Interna del Poder Judicial de Michoacán, luego de que ratificó el nombramiento emitido por el Pleno del Órgano de Administración Judicial, con lo que se formaliza su designación para el ejercicio de las funciones correspondientes a este órgano de control.

Conviene recordar que el nombramiento fue acordado por el Pleno del Órgano de Administración Judicial, en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de septiembre de 2026, en términos de lo dispuesto por el artículo 218, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, debido a que Gil García obtuvo el primer lugar en las etapas del concurso de oposición abierto.

Con esta ratificación, el Congreso del Estado da cumplimiento al procedimiento previsto en la legislación para la designación de la persona titular de la Contraloría Interna del Poder Judicial.

Gil García es doctora en Políticas Públicas, maestra en Administración y contadora pública por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con experiencia en administración pública, gestión financiera, planeación presupuestal, control de recursos públicos y seguimiento de auditorías y observaciones administrativas.

En su trayectoria profesional ha ocupado cargos directivos y administrativos en organismos del Gobierno de Michoacán, además de desempeñarse en áreas de recursos humanos, planeación y evaluación de proyectos de inversión.

Asimismo, cuenta con experiencia docente en instituciones de educación superior, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, donde ha impartido clases en programas de licenciatura y posgrado.