Ricardo Monreal reconoce falta de votos para aprobar reforma electoral de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:28:01

Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta obstáculos importantes en el Congreso, ya que por ahora no cuenta con los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución.

Monreal explicó que Morena tiene actualmente 253 diputados, una cifra que resulta insuficiente para aprobar una reforma constitucional, por lo que aún faltarían más de 80 votos para poder sacarla adelante.

El legislador también admitió que incluso dentro del bloque aliado hay desacuerdos. Señaló que tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya adelantaron que no acompañarán la iniciativa en sus términos actuales. A esta postura se suma la oposición, que tampoco respalda la propuesta.

El principal punto de diferencia con sus aliados tiene que ver con los llamados diputados plurinominales, es decir, aquellos que no son elegidos directamente en un distrito, sino que llegan al Congreso mediante un sistema de representación proporcional a nivel nacional.

La iniciativa presidencial plantea modificar la forma en que se asignan estos espacios. Sin embargo, el PT y el PVEM han dejado claro que prefieren mantener el modelo actual, lo que ha complicado el respaldo a la reforma dentro del propio bloque oficialista.

Ante este escenario, Monreal señaló que primero intentarán que la reforma avance en el Congreso. Pero si no se consiguen los votos suficientes, podría recurrirse a un “plan B”.

El coordinador morenista comentó que tiene una idea de cuál podría ser la ruta que seguiría el gobierno federal en ese caso, aunque dijo que prefiere no adelantarse.

Sin embargo, ha trascendido que esta alternativa consistiría en impulsar cambios en leyes secundarias en materia electoral, las cuales solo requieren mayoría simple para ser aprobadas en el Congreso.