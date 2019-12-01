Ricardo Monreal califica como “expresión popular” daños a estatua de Felipe Calderón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 17:47:47

Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó como una “manifestación popular” el ataque contra una estatua del expresidente Felipe Calderón ocurrido en el Complejo Cultural Los Pinos.

La escultura fue dañada por un grupo de manifestantes que protestaba contra Calderón tras su participación en el Foro América Libre. Los inconformes golpearon la estatua hasta desprenderle la cabeza y retiraron también la placa con el nombre del exmandatario.

Cuestionado sobre si consideraba válida la acción, Monreal evitó expresar una postura personal y respondió: “Es una manifestación popular. No tengo ninguna opinión. Habría que preguntarle a quienes lo hicieron, pero es una muestra clara de expresión popular”.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó los actos violentos por parte de los trabajadores, “no estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y con cómo entraron a Los Pinos” expresó la mandataria.

La protesta ocurrió después de que Calderón reapareció públicamente en México para participar en el Foro América Libre, donde cuestionó al gobierno de Morena y sostuvo que el país estaría regresando a una nueva versión de la llamada “dictadura perfecta”.

Durante su intervención, el expresidente también acusó al oficialismo de debilitar al Poder Judicial y a las autoridades electorales, además de advertir sobre una posible participación del crimen organizado en la vida política del país, también llamó a los partidos de oposición a reorganizarse y recuperar presencia territorial.

Finalmente, la movilización fue dirigida por extrabajadores de la Luz y Fuerza del Centro, quienes mantienen reclamos con la extinción de la empresa durante el gobierno de Felipe Calderón en 2009.