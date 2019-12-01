Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 15:44:37

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Ante las ausencias de diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias, que han retrasado sesiones y obligado a declarar recesos en el Congreso local, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza, llamó a quienes prioricen sus aspiraciones electorales a solicitar licencia y permitir que sus suplentes ocupen las curules.

El legislador reconoció que buscar otro cargo de elección popular es un derecho, pero sostuvo que las funciones legislativas deben seguir siendo una prioridad para quienes fueron electos.

“Quien ya tiene como prioridad la aspiración política electoral, que también es legítima, pues que entonces pida licencia”, declaró.



Dijo que asistir a las sesiones del Pleno forma parte de las obligaciones parlamentarias: “El llamado que yo hago es a que cumplamos, a que asistamos, vengamos a desahogar los asuntos”.

En entrevista, comentó que las sesiones se realizan una o dos veces por semana, lo que permite a las y los legisladores acudir a sus distritos y participar en reuniones de comisiones sin contratiempos.

“Vengamos, cumplamos; si no, que pidan licencia, que dejen que lleguen quienes quieren trabajar”, expresó.

Agregó que, hasta el momento, ninguno de los integrantes de la bancada petista ha manifestado interés en participar en el proceso electoral de 2027 para contender por otro cargo de elección popular. En su caso, dijo que por ahora descarta esa posibilidad.

“Reconocemos nuestra responsabilidad, para la cual fuimos electos, y estamos cumpliéndola puntualmente”, concluyó.