Respetará Mauricio Kuri décimo del Legislativo Queretano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 17:44:43
Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que respetará los tiempos y decisiones del Congreso respecto al proyecto Batán, aunque consideró que se ha partidizado el tema.

“Es un tema que lo tienen que ver los diputados, es un tema que ellos, sean responsabilidad de ellos en cancha de ellos y quiero respetar eso”, señaló el gobernador

Sobre la decisión de los diputados de Morena de rechazar el proyecto, Kuri González lamentó que la decisión sea más política que una respuesta a las necesidades de Querétaro.

“Sí, una lástima que sea político y no lo que ocupa Querétaro”, agregó.

El gobernador destacó que el proyecto Batán es importante para llevar agua a más rincones del estado y que se ha trabajado en conjunto con la Comisión Nacional de Agua y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ahora depende de los diputados decidir su futuro.

