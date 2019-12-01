Respaldo total a nuestra presidenta Sheinbaum para regular el uso de las redes sociales en infancias del país: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.-“Nuestras niñas, niños y adolescentes, merecen contar con toda la información de cada herramienta tecnológica que se crea y a las que tienen acceso, para que puedan utilizarlas a favor de su aprendizaje en el marco de un desarrollo óptimo; por ello desde Michoacán cuenta con todo el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para legislar a favor de la regulación de las redes sociales para este sector, que planteó nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó Reyes Galindo Pedraza, coordinador de la bancada petista en esta entidad.

El líder del PT en el legislativo michoacano, indicó que actualmente se vive una aceleración tecnológica sin precedentes que si bien ha ayudado a la enseñanza de las niñeces y juventudes, también ha ocasionado trastornos alimentarios y de sueño por la sobreexposición a las redes sociales; siendo México uno de los países en los que más se utilizan dichas plataformas.

Por ello, el coordinador indicó que es primordial abrazar esta propuesta de la jefa del Ejecutivo Federal, que busca abrir este tema al debate nacional y al consenso la propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes para que sea entregada posteriormente Congreso de la Unión y así proteger a las infancias y juventudes.

Reyes Galindo, recordó que en meses pasados él hizo una propuesta al pleno del Congreso de Michoacán para Regular el ingreso y uso de dispositivos móviles en las instituciones de educación básica durante el horario escolar, misma que fue aprobada en la Ley de Educación del estado, por lo que Michoacán, se encuentra dentro de los 16 estados del país que ya han legislado en esta materia.

“Estos esquemas de regulación, lo que buscan son enfocarse a la educación digital, en donde madres y padres de familia, tomemos conciencia sobre el uso racional de la tecnología, que conozcamos el impacto de la sobreexposición; por eso es importante que juntas y juntos como sociedad, lleguemos a un acuerdo para evitar afectaciones de salud física y mental de nuestras niñas, niños y adolescentes”, puntualizó el congresista.