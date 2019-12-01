Respalda Lucila Martínez acuerdos de Cabildo para fortalecer la seguridad y la participación de profesionistas en Morelia

Respalda Lucila Martínez acuerdos de Cabildo para fortalecer la seguridad y la participación de profesionistas en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:39:06
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Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Con la convicción de que los espacios públicos deben convertirse en oportunidades de desarrollo y bienestar para la ciudadanía, la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, respaldó dos propuestas presentadas ante el Cabildo, orientadas a fortalecer la seguridad comunitaria y la participación de la sociedad organizada.

Una de ellas contempla otorgar en comodato un predio municipal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, donde se construirá un centro comunitario como parte del programa México Imparable, con una inversión federal estimada de 11 millones de pesos;  dicho espacio sustituirá al terreno que originalmente se había planteado en Villas del Pedregal.

La regidora también respaldó la entrega en comodato, por un periodo de 30 años, de un inmueble municipal al Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, una decisión que permitirá fortalecer las condiciones para el trabajo de esta organización y su vinculación con la sociedad.

Lucila Martínez destacó que Morelia necesita decisiones que vayan más allá de la administración cotidiana, que permitan construir alianzas, aprovechar responsablemente el patrimonio municipal y abrir espacios para que las instituciones y organizaciones sociales contribuyan al desarrollo de la ciudad.

Subrayó que su postura en el Cabildo responde a la importancia de respaldar proyectos que tengan un propósito social y representen beneficios para las y los morelianos, porque gobernar también significa generar condiciones para que la ciudadanía participe, las instituciones se fortalezcan y las oportunidades de desarrollo lleguen a más sectores.

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