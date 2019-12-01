Respalda Gobierno Federal trabajo de Gaby Molina

Uruapan, Michoacán, Marzo de 2026.- La gira encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Tejerías, Uruapan, evidenció el respaldo del Gobierno de México a la visión educativa que impulsa Gaby Molina en Michoacán.

En la telesecundaria José María Morelos, donde se concretó la reconversión a Preparatoria Nacional, el titular de la SEP coincidió en la importancia de fortalecer un modelo educativo integral, alineado con el enfoque que se ha venido desarrollando en la entidad para ampliar oportunidades y garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, destacando una inversión de nueve mil quinientos millones de pesos para el sector.

Durante el encuentro con maestras, maestros y estudiantes de secundaria y telebachillerato, se destacó el avance de Michoacán en materia educativa, consolidando un modelo que prioriza la permanencia escolar y la ampliación de la cobertura.

Con esta gira, la federación refrenda su acompañamiento a la ruta educativa del estado, colocando a Michoacán como un referente en la expansión de la educación media superior y en la construcción de condiciones reales para que más jóvenes continúen sus estudios.