Respalda Fabiola Alanís protocolo contra hostigamiento y acoso en el Tribunal Anticorrupción de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, destacó que la evolución de las instituciones públicas es parte esencial del proyecto de la Cuarta Transformación, durante la presentación del Protocolo para Prevenir y Atender Casos de Hostigamiento y Acoso Laboral y Acoso Administrativo del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.



En su intervención, Fabiola Alanís subrayó que la construcción de instituciones íntegras y cercanas a la ciudadanía implica establecer mecanismos claros para prevenir, atender y sancionar conductas indebidas dentro del servicio público.



“La Cuarta Transformación no sólo se expresa en políticas públicas; también implica transformar la maneraen que funcionan nuestras instituciones. Hoy se construyen reglas más claras y mecanismos más firmes para prevenir y sancionar cualquier acto indebido dentro del servicio público”, afirmó.



La legisladora señaló que la lucha contra la corrupción ha sido uno de los ejes fundamentales del nuevo modelo de gobierno impulsado por el movimiento de transformación, el cual —dijo— parte de un principio ético claro: el servicio público debe ejercerse con honestidad, responsabilidad y profundo compromiso social.



“Durante muchos años se normalizaron prácticas indebidas dentro de las instituciones. Hoy tenemos que reforzar el compromiso de que el poder público debe ejercerse con ética y con un profundo respeto a la dignidad de las personas”, sostuvo.



Fabiola Alanís recordó que uno de los principios que orientan al movimiento de transformación es que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, por lo que las y los servidores públicos deben conducirse bajo el principio de la justa medianía, priorizando siempre el interés colectivo por encima de cualquier beneficio personal.



Asimismo, destacó que el fortalecimiento de mecanismos institucionales para prevenir el hostigamiento, el acoso laboral y el abuso de poder es parte de la construcción de un Estado más justo y respetuoso de los derechos humanos.



“Erradicar cualquier forma de violencia, abuso o corrupción dentro del servicio público es una responsabilidad ética y política. Las instituciones deben ser espacios seguros, profesionales y transparentes para todas y todos”, puntualizó.



La diputada michoacana también reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al continuar impulsando una agenda nacional de integridad pública, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional.



“Siguiendo el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos consolidando instituciones más transparentes, más cercanas a la ciudadanía y con mecanismos efectivos para prevenir abusos de poder”, expresó.



Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que desde el Congreso del Estado de Michoacán se continuará trabajando para fortalecer el marco legal que permita garantizar instituciones honestas, eficaces y comprometidas con el bienestar del pueblo.