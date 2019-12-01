Reportan saldo blanco en las playas de Lázaro Cárdenas durante la Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 21:45:11

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 6 de abril de 2026.- La coordinación entre autoridades y la respuesta oportuna de los cuerpos de auxilio permitieron que las playas de Lázaro Cárdenas cerraran el periodo vacacional de Semana Santa 2026 sin incidentes graves, informó el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Protección Civil Municipal (PCM).

El titular de la dependencia, Arturo Adalid Sánchez Sánchez, destacó que del jueves al domingo se registró una importante afluencia de visitantes en distintos puntos costeros, desde Playa Jardín hasta Caleta de Campos, lo que llevó a reforzar los operativos de vigilancia y atención.

Durante estos días, los salvavidas atendieron diversas situaciones de riesgo, entre ellas intentos de ahogamiento. Uno de los casos más relevantes ocurrió el domingo, cuando dos personas fueron rescatadas oportunamente por los elementos Carlos Cruz y Kalani Favela, evitando consecuencias mayores.

Asimismo, se brindaron atenciones prehospitalarias a menores de edad y adultos mayores en zonas como Playa Azul y Caleta de Campos. La rápida intervención del personal de Protección Civil, en conjunto con la Secretaría de Marina, permitió mantener bajo control estas situaciones.

El funcionario resaltó que el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los visitantes, así como la coordinación con instancias como la Marina, el Ejército Mexicano, Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial y la Guardia Civil, fueron factores clave para preservar la tranquilidad durante esta temporada.

Finalmente, se hizo un llamado a la población a continuar respetando las indicaciones de las autoridades, especialmente ante el pronóstico de oleaje elevado en los próximos días, con el fin de prevenir accidentes en la recta final del periodo vacacional.