Renuevan y modernizan mil taxis para mejorar la movilidad de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 12 de septiembre de 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, encabezó la tercera entrega de QroTaxi, evento en el que también entraron en funcionamiento el taxímetro y la aplicación del servicio, acciones que en conjunto tienen un mismo propósito: que viajar en taxi sea más fácil, seguro, transparente y mucho más confiable para todas las familias queretanas.

Desde el estacionamiento del Estadio Corregidora, el director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, resaltó que con esto, se da un paso más en el compromiso asumido por la administración estatal, de mejorar las condiciones operativas del transporte público individual. Por medio de esta tercera entrega de llaves y concesiones de QroTaxi, dijo, se confirma que modernizar un servicio es hacerlo accesible y competitivo.

Cuanalo Santos informó que a esta entrega se suma el lanzamiento del taxímetro, el cual puede ser consultado por los usuarios desde un código QR que se encuentra al interior de las unidades o a través de la aplicación QroTaxi, que también ha sido habilitada a partir de este viernes 12 de septiembre.

“Esta aplicación que está fusionada con la aplicación Qrobus, que llevamos trabajando mucho tiempo para que sea una aplicación competitiva, que tenga un servicio de calidad, que funcione bien, que pueda desplegar el taxímetro digital, que permita elementos de seguridad para los usuarios y los operadores, que esté a la vanguardia de la tecnología, es una aplicación que no tiene costo ni para el operador ni para el usuario”, apuntó.

Señaló que se trata de una aplicación propiedad de la Agencia de Movilidad, y que conectada a Qrobus, que cuenta ya con 320 mil usuarios activos, estos mismos tienen la posibilidad de acceder a los beneficios de QroTaxi.

El funcionario estatal explicó que todo este proyecto que considera las concesiones, renovación de vehículos, la aplicación y el taxímetro digital, se ha trabajado con personas que representan a las organizaciones de taxis en Querétaro, motivo por el que le agradeció públicamente sus aportaciones, y los invitó a brindar un servicio excepcional para la población.

Al tomar la palabra, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, distinguió el esfuerzo del Gobernador y del titular de la AMEQ para darle la vuelta a uno de los pendientes más grandes que tenía el estado: dignificar el transporte público.

En este marco, señaló que su administración no se quedará atrás, por lo que continuará con la distribución de las tarjetas de apoyo de mil pesos a taxistas de la capital —un programa que ya suma 350 beneficiarios—, la entrega de calentadores solares y la realización de jornadas de salud dirigidas a este sector.

Durante su discurso, el senador de la República, Agustín Dorantes Lámbarri, mencionó que en Querétaro se vive mejor que en el resto del país gracias a la gente trabajadora, como lo son los taxistas; y es por eso que en coincidencia con una de las premisas del Gobernador, afirmó que el mejor programa social es la oportunidad de un negocio o un empleo bien pagado.

“Si hoy tenemos el Querétaro que tenemos es gracias a que ustedes tienen un servicio público de calidad. ¿Qué es lo único que necesitan para ofrecer un servicio de primer nivel? El apoyo, el acompañamiento, que el Estado, que nosotros, creamos en ustedes ¿y qué creen? Tenemos un Gobernador que cree en ustedes y que sabe que si le apostamos a los taxistas de Querétaro vamos a tener el mejor servicio de transporte de todo el país”, subrayó.

La beneficiaria del programa QroTaxi, Claudia Segura Valadez, agradeció la gestión de las autoridades para dignificar la labor de las y los taxistas de Querétaro; asimismo, indicó que seguirán comprometidas en brindar a las y los usuarios un servicio seguro, confiable y de calidad.

Cabe destacar que el proceso de modernización contempla 700 nuevas concesiones y 300 renovaciones de taxis. En esta etapa de arranque, se instalarán 400 botones QroTaxi. Estos son botones físicos, instalados en restaurantes y hoteles, para que los clientes puedan solicitar un taxi con solo un clic.