Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- La construcción del primer tramo del teleférico de Morelia que comprende cuatro estaciones en el segmento que va del Estadio Morelos al obelisco a Lázaro Cárdenas, registra un avance del 87.5 por ciento, así lo constató el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante una visita de inspección a la obra.

Indicó que este sistema de transporte que modernizará la movilidad de la ciudad, brindará servicio diariamente a 24 mil usuarios, aunque tendrá capacidad para transportar hasta 32 mil personas, quienes podrán reducir significativamente sus tiempos de traslado.

El mandatario estatal destacó que los trabajos avanzan en las distintas estaciones del sistema. La estación 1, ubicada en el Estadio Morelos, presenta un avance del 99.7 por ciento, por lo que se encuentra prácticamente terminada. Cuenta con los acabados interiores concluidos, elevadores y sanitarios instalados, así como trabajos exteriores de jardinería, iluminación y andadores.

Al visitar la estación 2, ubicada en la colonia Eduardo Ruiz, constató un avance del 82.2 por ciento. En ella se trabaja en acabados y equipamiento eléctrico, así como en la construcción de rampas de acceso y de la explanada con jardineras.

La estación 3, en el Deportivo Primo Tapia, registra un avance del 79.6 por ciento. En su interior se realizan trabajos de acabados y pruebas de los elevadores ya instalados, mientras que en el exterior se atienden los últimos detalles de fachadas, jardinería e iluminación.

El mandatario también supervisó la estación 4, ubicada en las inmediaciones del Obelisco Lázaro Cárdenas, la cual presenta un avance del 76.3 por ciento. Ahí se trabaja en acabados y pruebas de elevadores, además de la instalación de los dos motores principales que permitirán mover las cabinas mediante el sistema de cable. También se instala el sistema de control y la infraestructura eléctrica, mientras que en el exterior continúan los trabajos de fachadas, andadores y cubierta.

Acompañaron al gobernador María Elena Huerta Moctezuma, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad; Paul Abed Khoury, director de Construcción de Alfa Proveedores y Contratistas; Víctor Jasso, director de Operaciones de Alfa; Patrick Rudigier, director general de Leitner México, y Jorge José Abed Khoury, director general de Consorcio Aristos.