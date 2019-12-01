Regidora advierte que el medio rural en Apatzingán está “destrozado” por la violencia y las minas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 15:44:15

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2026.-

La regidora morenista Carmen Zepeda Ontiveros advirtió que la violencia, la presencia de minas antipersonal y el desplazamiento han dejado en condiciones críticas a comunidades rurales de la región. Durante una sesión de Cabildo, sostuvo que la situación es grave y podría empeorar.

Zepeda Ontiveros relató que visitó la comunidad de El Manso un día después de que se registrara una situación de riesgo. Ahí, dijo, encontró un jardín de niños dañado por impactos de bala, viviendas destruidas o saqueadas, escuelas cerradas y familias que salían de sus comunidades con sus pertenencias.

La regidora afirmó que muchas familias no pueden regresar a sus hogares, ya sea porque las viviendas fueron destruidas o porque los caminos continúan siendo peligrosos. “No pueden retornar; su casa ya no existe. Los explosivos con minas han hecho eso”, dijo.

Asimismo, acusó a los tres niveles de gobierno de invisibilizar el desplazamiento y de obstaculizar las ayudas para las personas afectadas por el desplazamiento y las explosiones de minas antipersonal.

Mencionó el caso de mujeres que, desde la ciudad de Apatzingán elaboran artesanías para tratar de subsistir, pues no pueden volver a sus comunidades.

Zepeda Ontiveros agregó que propuso incluir en la sesión un punto para analizar la situación de las personas afectadas y las víctimas de explosiones de minas, pero aseguró que el secretario no se lo recibió.

En su intervención, también pidió no olvidar a las víctimas de la violencia, entre ellas el líder limonero, Bernardo Bravo y el ex edil de Uruapan Carlos Manzo. “No podemos normalizar lo que nos está pasando”, afirmó, y cuestionó que los hechos violentos se presenten como sucesos inevitables.