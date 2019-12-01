Refuerza Secretaría de Seguridad y Paz protección de niñas y adolescentes en Guanajuato ante violencia digital

Guanajuato, Gto., a 11 de octubre de 2025.- En Guanajuato hay cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, especialmente cuando se trata de niñas y adolescentes expuestas a riesgos en internet. En el marco del Día Internacional de la Niña, la Secretaría de Seguridad y Paz subraya la importancia de construir entornos digitales más seguros y de fortalecer la prevención frente a delitos como el grooming, el sexting y la violencia digital.

El Día Internacional de la Niña fue proclamado en 2011 por la Asamblea General de la ONU. Cada 11 de octubre busca reconocer sus derechos y los desafíos que enfrentan, con un llamado global a garantizar su seguridad, educación y desarrollo integral, libres de discriminación y violencia.

Entre las principales amenazas en línea se encuentra el ciberacoso sexual o grooming, práctica en la que una persona adulta engaña a una niña, niño o adolescente para ganarse su confianza con fines sexuales. De acuerdo con informes internacionales, hasta un 20% de personas menores de edad reconoce haber sido víctima de este delito, y el 40% de adolescentes de 15 años asegura haber recibido mensajes de contenido sexual.

El grooming suele iniciar con perfiles falsos en redes sociales o videojuegos. Los acosadores buscan conversación cotidiana, piden información personal y más tarde presionan para obtener imágenes íntimas. Una vez que logran la primera fotografía, comienza la etapa de chantaje. En muchos casos, grooming y sexting —intercambio voluntario de contenido sexual por medios digitales— terminan vinculados, convirtiéndose en un círculo de riesgo y manipulación.

Las señales de alerta abarcan desde cambios repentinos de ánimo, bajo rendimiento escolar, aislamiento, ocultamiento de conversaciones y falta de concentración, hasta miedo a salir de casa, modificaciones en la alimentación, abandono de actividades preferidas o relaciones de amistad.

Frente a estas amenazas, la Secretaría de Seguridad y Paz recomienda a madres y padres hablar abiertamente con sus hijas e hijos sobre lo que hacen en internet, revisar qué aplicaciones usan y con quién interactúan, rechazar mensajes de contenido sexual, no compartir imágenes íntimas, configurar perfiles privados y ubicar las computadoras en espacios comunes. La prevención también implica fomentar la confianza para que niñas, niños y adolescentes se sientan respaldados.

Estas acciones de prevención digital forman parte de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), que actúa contra delitos en campo al tiempo que impulsa la protección en entornos virtuales para fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de violencia.

La Policía Cibernética, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Paz, realiza ciberpatrullajes, análisis de sistemas y telecomunicaciones para prevenir y combatir delitos que afectan no solo a niñas, niños y adolescentes, sino también a personas adultas. Entre sus tareas se encuentra atender fraudes digitales, robo de identidad, trata de personas, corrupción de menores y violencia digital de género.

La ciudadanía guanajuatense puede marcar al 911 para emergencias, realizar denuncias de manera anónima al 089 o comunicarse al 075 para casos de mujeres en situación de violencia. También es posible contactar directamente a la Policía Cibernética en el correo: policiaciberneticafspe@guanajuato.gob.mx