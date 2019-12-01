Refuerza Gobierno de Morelia el balizamiento vial 

Morelia, Michoacán; 28 de septiembre de 2026.- Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para mantener en mejores condiciones las vialidades de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), realiza trabajos de balizamiento en vialidades que recientemente fueron intervenidas con el programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento, que lleva a cabo la Secretaría de Obras Públicas del municipio.

El equipo Cebras de la Sedum hizo labores de balizamiento en el lateral del Libramiento Norte, desde calle Cerrada Balsa hasta avenida Pedregal, así como en el lateral del Libramiento Sur, de José del Río a avenida Pedregal.

Estas acciones se realizaron de manera coordinada con la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo de complementar los trabajos de mantenimiento vial y contribuir a que las calles cuenten con mejores condiciones para peatones, ciclistas y automovilistas.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, destacó que la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno de Morelia permite dar continuidad a las intervenciones que se realizan en las vialidades y atender de manera integral las necesidades de movilidad del municipio.

Desde la Sedum se mantiene el trabajo permanente de balizamiento en distintos puntos de Morelia, atendiendo las necesidades de las vialidades y fortaleciendo las condiciones de seguridad y orden en el espacio público.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para mejorar la infraestructura vial y ofrecer calles más seguras y funcionales para todas y todos, haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.